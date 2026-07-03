2026 Temmuz, memur maaşı zam tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydetti.

Haziran ayı verilerinin paylaşılmasıyla, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon kümülatifi oluşarak maaş zamlarının hesaplanmasında temel teşkil eden veriler tamamlanmış oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 13,52

Hizmet sözleşmeleri ve enflasyon farkı hesaplamaları neticesinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı da belli oldu.

Buna göre, memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 13,52 oranında zam alacak.

Söz konusu artışlar, temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak.

2026 TEMMUZ’DA MEMUR MAAŞLARI ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ:

2026 OCAK–NET MAAŞLAR (ŞİMDİKİ / YÜZDE 13,52 ZAMLI)

Şube Müdürü (Üni. mezunu): 94 bin 384 liradan 107 bin 110 liraya

Memur (9/1): 64 bin 397 liradan 73 bin 070 liraya

Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 liradan 92 bin 166 liraya

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 liradan 83 bin 254 liraya

Başkomiser (3/1): 89 bin 214 liradan 101 bin 242 liraya

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 liradan 92 bin 618 liraya

Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 liradan 170 bin 730 liraya

Hemşire (5/1): 74 bin 770 liradan 84 bin 845 liraya

Mühendis (1/4): 96 bin 211 liradan 109 bin 185 liraya

Teknisyen (11/1): 66 bin 870 liradan 75 bin 877 liraya

Profesör (1/4): 135 bin 89 liradan 153 bin 208 liraya

Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 liradan 102 bin 779 liraya

Vaiz (1/4): 76 bin 653 liradan 87 bin 983 liraya

Avukat (1/4): 90 bin liradan 102 bin 135 liraya

Maaş hesaplamalarına; bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.