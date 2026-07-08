2026'nın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri belli oldu

ODMD verilerine göre Toyota C-HR, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 13 bin 992 adetlik satışla segmentinin zirvesine yerleşti.

Model, elde ettiği yüzde 4.9'luk genel pazar payının yanı sıra kendi yer aldığı C-SUV segmentinde de yüzde 10'luk bir paya ulaştı.

ÖTV MUAFİYETİ AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

Sakarya'da üretilen ve Temmuz ayında 2 milyon 250 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan model, sunduğu ÖTV muafiyeti avantajıyla yoğun talep görüyor.

Coupe tasarımı ve 5. nesil hibrit teknolojisiyle öne çıkan araç, küresel pazardaki başarısını Türkiye'de de toplamda 74 bin satış sınırını aşarak taçlandırdı.

EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ

Açıklanan resmi pazar listesinde zirvedeki lideri 12 bin 863 adetlik satışla Renault Duster ve 12 bin 3 adetle Togg T10X modelleri yakından takip ediyor.

Volkswagen Taigo ile Peugeot 2008 modellerinin de üst sıraları zorladığı yarışta, haziran ayında gruba dahil olan yeni Renault Boreal modelinin de yıl sonuna doğru dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Toyota C-HR — 13 bin 992

Renault Duster — 12 bin 863

Togg T10X — 12 bin 003

Volkswagen Taigo — 11 bin 741

Peugeot 2008 — 10 bin 656

Nissan Qashqai — 8 bin 583

KGM Torres — 8 bin 549

Kia Sportage — 8 bin 533

Volkswagen Tiguan — 8 bin 240

Peugeot 3008 — 8 bin 196