NATO Zirvesi'nin rengi: Türk Mavisi

Ankara'daki NATO Zirvesi sona erdi.

Zirvenin Türkiye'ye özgü yanlarından biri de uluslararası toplantıların genelinden farklı olarak kırmızı renkli halı yerine turkuaz renkli halı kullanılması oldu.

TURKUAZ HALI FARKI

Zirve için Türkiye'ye gelen liderlerin önüne kırmızı değil turkuaz halı serildi.

Liderlerin turkuaz halı üzerinde yürümesi uluslararası medyada da dikkat çekti.

"TÜRK MAVİSİ" DİYE BİLİNİYOR

Zirvede turkuaz renginin tercih edilmesi, turkuazın dünyada Türkiye ile özdeşleşmiş olmasından kaynaklandı.

Turkuaz rengi aynı zamanda "Türk Mavisi" olarak da biliniyor.

DENİZLERİ ANIMSATIYOR

Deniz rengi diye de anılan turkuaz, aynı zamanda Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması açısından da Türkiye'yi hatırlatıyor.

TARİHSEL ETKİSİ

Turkuazın eski Türk devletlerinde de kullanılması nedeniyle tarihsel bir anlamı da bulunuyor.

Turkuaz, renk tarihteki Türk devletlerinde egemenlik simgesi olarak kabul ediliyordu.

2013'TEN BU YANA PROTOKOLDE

Turkuaz renk, 2013 yılından bu yana Türkiye'nin düzenlediği birçok organizasyonda protokol rengi olarak kullanıldı.