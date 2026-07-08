İran: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek

Körfez ülkeleri, son 24 saatte yaşanan yeni askeri tırmanışların ardından hızla kötüleşen bir güvenlik tablosuna hazırlanıyor.

ABD ile İran'ın karşılıklı ateş açmasının, Tahran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e saldırmasının ve sert uyarılar savurmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı ve ABD-İran ateşkesinin sona erdiğini düşündüğünü ilan ettiği açık sözlü açıklama, bu gerginliğin doruk noktası oldu.

KRİTİK İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Velayeti, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettiklerini vurguladı.

"MACERACI GİRİŞİMLERE DERHAL KARŞILIK VERİLECEK"

Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.