Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere biyografisini hediye etti

Tüm dünyanın gözü Ankara'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

ÖZEL BİR MEKTUPLA BİRLİKTE HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrası, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı tarafından hazırlanan 'The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye' adlı biyografik çalışmayı, kişisel hediyesi olarak imzasını taşıyan özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.

TÜRKİYE'NİN YAKIN DÖNEM SİYASİ TARİHİ

Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek İngilizce hazırlanan eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı ekseninde, Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar anları, karşılaşılan zorluklar, gerçekleştirilen reformlar ve uzun vadeli hedefler üzerinden değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM

Kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu ve Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü "cesaret politikası" kavramı etrafında ele alıyor.

"YARINLARA BIRAKTIĞIMIZ MİRASIN İFADESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esere yanında liderlere verdiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarih, yalnızca yaşanılan anların toplamı değil, o anlara yön veren kararların, yoğun emeklerin ve inşa edilen vizyonun ortak birikimidir. Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir."

KİTABIN TEMEL YAKLAŞIMI

Mektupta yer alan bu değerlendirme, kitabın temel yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Eser, bireysel bir siyasi biyografinin sınırlarını aşarak, Türkiye'nin yakın tarihine millet, liderlik ve ortak gelecek perspektifinden bakmayı amaçlıyor.

KAPSAMLI BİR KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYOR

Bu yönüyle çalışma, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişimi uluslararası kamuoyuna kendi tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde anlatan kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

Akademik birikim ile tarihsel anlatıyı bir araya getiren çalışma, Türkiye'nin dönüşümünü farklı boyutlarıyla değerlendiren bütüncül bir perspektif sunuyor.