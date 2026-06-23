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22 Haziran reyting sonuçları belli oldu, yeni dizi zirveyi kaptı

Dün akşam ekrana gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, izleyicilerden tam not alarak reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. İşte dünün en çok izlenenleri…

Haber Merkezi Haber Merkezi
22 Haziran reyting sonuçları belli oldu, yeni dizi zirveyi kaptı
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22 Haziran Pazartesi günü Dünya Kupası turnuva maçları, birbirinden iddialı diziler ekranlarda yerini aldı.

ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Herkesin merakla beklediği TİAK reyting sonuçları sonunda belli oldu. Yeni dizi, reytinglerde zirveye yerleşti.

Rakiplerini solladı

ATV ekranlarının yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul dün akşam yeni bölümüyle birinci sıraya yerleşti.

Reytinglerde ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, üçüncü sırada ise Arjantin - Avusturya maçı yer aldı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi