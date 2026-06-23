OBP puan onaylama 2026: ÖSYM başarı puanı onaylama nasıl yapılır

YKS 2026, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

Üniversite hayali kuran adaylar, iki gün boyunca TYT, AYT ve YDT'de ter döktü.

Akabinde ise sonuçları bekleme süreci başladı.

ÖSYM, 2026-YKS'ye başvuran adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamalarında kullanılacak eğitim bilgilerini kontrol ederek onaylamaları gerektiğini duyurdu.

Adaylar, 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında AİS üzerinden eğitim bilgilerini inceleyebilecek, eksik veya hatalı kayıtların düzeltilmesinin ardından en geç 30 Haziran saat 16.00'ya kadar onay işlemlerini tamamlayabilecek.

Peki; ÖSYM OBP onaylama nasıl yapılır? YKS OBP onaylama işlemi ve detaylar...

OBP NASIL ONAYLANIR 2026

1- ÖSYM AİS sistemine giriş yapılır.

2- “YKS Eğitim Bilgisi Güncelleme” ekranı açılır.

3- Sistemde görünen eğitim bilgileri kontrol edilir.

4- Bilgiler doğruysa onay işlemi tamamlanır.

5- Eksik veya hatalı bilgi bulunuyorsa mezun olunan okul aracılığıyla düzeltme talep edilir.

6- Güncelleme sonrası eğitim bilgisi yeniden seçilip onaylanır.

Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2026 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için - ÖSYM