Serinletme özelliği de varmış! Su torbasını böyle kullanınca klima gibi soğutuyor

Kış boyunca elimizi ayağımızı ısıtan sıcak su torbaları, yaz gelinde raflara kaldırılıyor.

Uzun bir süre ortalıkta görünmeyen bu torbalar, aslında yazın da işe yarıyor.

Pek bilinmeyen bir yöntem, bu basit ürünün yaz aylarında da oldukça işe yarayabileceğini gösterdi.

Sıcak su torbaları yalnızca vücudu ısıtmak için değil, serinletmek için de kullanılabiliyor.

Peki, nasıl? işte, sıcak su torbası ile serinleme yöntemi...

Soğuk su koyun

Soğuk günlerde sıcak su doldurduğumuz torbaya, şimdi soğuk su koyalım.

Torbayı bir süre buzdolabında bekletmek ya da uygun şekilde soğutulmuş su eklemek, sıcak havalarda ferahlamaya yardımcı olabiliyor.

Özellikle geceleri uyumakta zorlananlar, yüksek sıcaklıklardan bunalanlar veya klima kullanmak istemeyenler için bu yöntem pratik bir alternatif sunuyor.

Boyun, ense, bilek ve diz arkası gibi bölgelere uygulanan soğuk su torbası, vücut sıcaklığının düşmesine yardımcı olarak serinlik hissi sağlayabiliyor.

Üstelik bu yöntem, elektrik tüketimi gerektirmediği için ekonomik olarak da bir çözüm.