Ukrayna'da plajda başına drone parçası isabet etti: Hayatını kaybetti
Ukrayna’da 26 yaşındaki bir kadın, düşen 'drone' parçasının isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken ağır yaralı kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Rusya'nın 24 Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna saldırıları, dört yılı aşkın süredir devam ediyor.
Savaşta, her iki taraf da insansız hava araçları kullanıyor.
DRONE PARÇALARI SİVİLLERE İSABET EDİYOR
Rusya, özellikle 'Shahed' tipi kamikaze 'drone'larla sivil yerleşimleri, enerji altyapısını ve kıyı bölgelerini hedef alıyor.
Ukrayna hava savunması birçok 'drone'u imha etse de, düşen enkaz parçaları sıklıkla sivilleri vuruyor.
TURİSTİK BÖLGELER RİSK ALTINDA
Karadeniz kıyısındaki stratejik liman kenti Odessa, bu saldırılardan en sık etkilenen yerlerden biri.
Bölgede zaman zaman plajlar ve turistik alanlar da risk altında kalıyor.
Yaz aylarında tatilcilerin yoğun olduğu kıyı şeridi, 'drone' uçuşları nedeniyle defalarca uyarılmıştı.
'DRONE' PARÇALARI KAFASINA İSABET ETTİ
Son olarak dehşet verici bir olay daha yaşandı.
26 yaşındaki bir kadın, Rus 'drone' saldırısının enkazı nedeniyle hayatını kaybetti.
Odesa Bölge Askeri İdaresi ve yerel kaynaklara göre, Rus kuvvetleri, kenti yeniden 'drone'larla hedef aldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Plajda güneşlenen genç kadın, düşen 'drone' parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.