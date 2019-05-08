Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Amasya’dan Çorum’un Mecitözü ilçesi istikametine giden 62 yaşındaki Davut Öksüz idaresindeki açık kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarına devrildi.
62 YAŞINDA EHLİYETSİZ YAKALANDI
Kazada araç sürücüsü Öksüz ve araçta yolcu olarak bulunan Hanife Öksüz (82) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Davut Öksüz’ün (62) ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.