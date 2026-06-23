26 yıldır zirvedeydi: Güney Kore'nin en değerli şirketi artık Samsung değil

Yapay zeka teknolojilerinin küresel çapta yarattığı devasa talep, yarı iletken endüstrisinde dengeleri tamamen değiştirdi.

Yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerinin lider üreticisi SK Hynix, 20 yılı aşkın süredir zirvede yer alan Samsung Electronics'i geride bırakarak Güney Kore borsasının en değerli şirketi konumuna yükseldi.

Şirketin hisseleri yüzde 5,6 oranında değer kazanarak toplam piyasa büyüklüğünü 1,35 trilyon dolara ulaştırdı.

Aynı dönemde imtiyazlı hisseleri hariç tutulan Samsung'un piyasa değeri ise yüzde 0,14 düşüşle 2.066,7 trilyon won seviyesine geriledi.

İFLASIN EŞİĞİNDEN YAPAY ZEKA LİDERLİĞİNE

SK Hynix'in bu tarihi başarısı, 2002 yılında borç krizine girerek iflasın eşiğine gelen bir şirketin dramatik dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Sadece birkaç yıl önce ciddi işletme zararları açıklayan teknoloji devi, 2024 yılında 23,5 trilyon wonluk rekor faaliyet karı elde ederek sektördeki gücünü kanıtladı.

Nvidia ve Google gibi devlerin yapay zeka sistemleri için vazgeçilmez olan özel çipler, şirketin pazar payını domine etmesini sağladı.

2025 verilerine göre küresel HBM pazarının yüzde 61'ini elinde bulunduran SK Hynix, bu alanda Samsung ve Micron'a büyük fark atmış durumda.

ÜRETİM FARKINI KAPATIYOR

Samsung'un geleneksel bellek pazarındaki liderliğini de tehdit etmeye başlayan SK Hynix'in, önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini hızla artırarak aradaki açığı yüzde 10'un altına düşürmesi bekleniyor.

Rekabet gücünü artıran şirket, bir yandan da ABD'deki Nasdaq borsasında halka arz planları yaparak küresel yatırımcı tabanını genişletmeye hazırlanıyor.

Yapay zeka ile ekonomisi yeniden şekillenen çip sektöründe, iki dev arasındaki bu tarihi rekabetin gelecekte nasıl şekilleneceği merak konusu.