27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

Antalya'da Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir internet sitesinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunun işlendiği belirlenerek soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu araştırması da yapılan soruşturmada para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabı incelendi.

İncelemeler sonucunda söz konusu banka hesaplarının yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu tespit edildi.

72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda İstanbul'dan 23, Antalya'dan 6, Batman ve Hakkari'den 5'er, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa'dan 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'dan 3'er, Mardin, Mersin, Aydın'dan 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'ten 1'er olmak üzere 27 ilde toplam 84 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlenirken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller de ele geçti.