MasterChef 2026 fragmanı: Yayın günleri belli oldu

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı.

Survivor 2026'nın finaline yaklaşılmasıyla birlikte izleyicilerin gözü de yeniden MasterChef'e çevrildi.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna ait ilk tanıtım fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan görüntülerde yarışmanın sezon boyunca hafta sonları, cumartesi ve pazar günleri ekranlarda olacağı duyuruldu.

Ancak programın ilk bölümünün hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte, MasterChef 2026 tanıtım fragmanı...