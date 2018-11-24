Başkan Erdoğan, İstanbul'da konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiriyorum. MÜSİAD attığı her adımda, hem kendisi hem ülkemiz iş birliği halinde olduğu şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor.

MÜSİAD'A ÖVGÜ

MÜSİAD işte bu farkı projeleriyle dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en özel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir.





Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibariyle milli gelirde dünyada 13’üncü sırada yer alıyoruz.

"IMF DEFTERİNİ KAPATTIK"

Turizmde tarihi rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir ara 130 milyar dolara çıkmıştı. Son dönemde dalgalanma sebebiyle gerileme olsa da tekrar 90 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyoruz. IMF’ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik, ödedik 2013 yılında Mayıs sıfırlamak itibariyle defteri kapattık.

Ekonomide gelen bu genel ilerleme yanında temel hizmet alanında tarihi yatırımlara imza attık. Eğitim altyapısındaki eksiklikleri kaldırmakla işe başladık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan, 120 milyarın üzerine çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik."

"SİYASET YALAN SÖYLEME İŞİ DEĞİLDİR"

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak ise, “Bay Kemal’in, SSK’nın başında olduğu dönem bu ülkenin adeta intihar dönemiydi. Yalan bunda, iftira bunda. Gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor. Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır. Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilave ile 240 bine, doktor sayımızı 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastanelerimizde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ADALET TEŞKİLATIMIZIN PERSONEL SAYISINI 143 BİNE ÇIKARDIK"

Erdoğan, adalet başlığındaki dönüşümü ise şu sözlerle anlattı: “Adalet teşkilatımızı en iyi hizmeti temin etmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Temel kanunlarımızı baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. AYM’ye bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, kişisel verilerin korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.”

Erdoğan, öğretmenlere ilişkin, “Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan 120 milyarın üzerine çıkararak bütçede ilk sıraya yükselttik. Öğretmen sayısını 920 bine çıkarttık.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI KAPASİTESİ

İstanbul Havalimanı hakkında da konuşan Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Dünyanın 10 dev eserinden 6’sını ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu ama gören gözler maalesef görmüyor, kulaklar duymuyor, dil hakikati söylemiyor. İstanbul Havalimanı’nın inşallah 2023’te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün.

Türkiye’nin katettiği mesafe önemli ama hedefleri daha önemli. Ülkemizi 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz. Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar sebebiyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız."