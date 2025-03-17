11 göçmenin ölümüne neden olan kişi, İzmir'de yakalandı

İHA

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkalı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.'nın izini sürdü. 2016 yılında Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlediği yasadışı göçmen geçişi sırasında, sağladığı botun dalgalara kapılarak batması sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan B.A., olayın ardından yargılanmış ve 61 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

9 YILDIR AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KULLANDI

Polis ekipleri, uzun süredir firari olan zanlının Buca’da saklandığını tespit etti ve teknik ile fiziki takip başlattı. 15 gün süren titiz çalışmanın ardından B.A.’nın, ağabeyinin kimliğini kullanarak 9 yıldır izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kaçak hayatını sonlandıran operasyonla, zanlı arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.