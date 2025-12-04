15 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler bilişim yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş'ta 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'yi yakaladı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

29 yaşındaki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.