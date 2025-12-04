Abone ol: Google News

15 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

15 ilde 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kayseri'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 04:40
  • Kayseri'de aranan şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda, hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
  • M.S. adlı şahıs, 15 ilde 20 suçtan kaydı olan bilişim yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılıkla suçlanıyordu.
  • Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemler sonrasında cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler bilişim yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş'ta 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'yi yakaladı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

29 yaşındaki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

