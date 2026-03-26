Orta Doğu gerilimi Asya’yı vurdu: Tayland’da enerji ve sıcak hava krizi yaşamı felç etti

Orta Doğu’daki çatışmaların ardından başlayan küresel enerji krizinin etkileri, savaştan çok uzakta olan Asya ülkelerinde de ciddi şekilde hissediliyor.

Avustralya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Tayvan, Güney Kore ve Sri Lanka’da yakıt tedarikinde aksamalar meydana gelirken Filipinler, enerji konusunda olağanüstü hal ilan etti.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de, vatandaşlar elektrikli araç ve toplu taşımaya yönelirken benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu.

TAYLAND'DA AKARYAKIT İSTASYONLARI ALARM VERİYOR

Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçememesi nedeniyle Tayland’da yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle Samut Sakhon bölgesinde bazı istasyonlarda pompalar durdu ve “Üzgünüz, şu an yakıt veremiyoruz” yazıları asıldı.

Mart başında dizel fiyatlarının 15 günlüğüne dondurulması, sürücüleri stok yapmak için istasyonlara yöneltti.

Talep yoğunluğu nedeniyle bazı satışlar geçici olarak durduruldu.

PETROL FİYATLARI TIRMANIŞTA

Orta Doğu gerilimiyle birlikte petrol fiyatları sürekli yükseliyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda ham petrol varil fiyatının 150-200 dolara çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Fiyatların 200 dolara ulaşması, küresel resesyon ve ani enflasyon artışı riskini gündeme taşıyor.

AŞIRI SICAKLAR HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Tayland’da 40 dereceyi aşan sıcaklar, elektrik kesintileri ve enerji yetersizliği yaşamı felç etti. Bangkok ve çevresinde klimalar çalışmaz hale gelirken, hastaneler ve kamu binalarında enerji kullanımı sınırlı tutuluyor.

TAYLAND'DA TURİZM SEKTÖRÜ CİDDİ DARBE ALDI

Ülkenin önemli gelir kaynaklarından turizm sektörü de krizden etkilendi. Son üç haftada rezervasyonlarda keskin düşüş yaşanırken, turistler aşırı sıcaklar ve altyapı sorunları nedeniyle seyahatlerini iptal ediyor. Otellerin doluluk oranları hızla gerilerken, sektör temsilcileri gelir kaybının devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Taylandlı yetkililer, enerji tüketimini dengelemek ve krizden etkilenmeyi azaltmak için geçici önlemler üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, hem iklim krizinin hem de küresel jeopolitik gerilimlerin benzer kriz tablolarının diğer ülkelerde de yaşanabileceğine dikkat çekiyor.