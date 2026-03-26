Galatasaray'da Mauro Icardi krizi büyüyor: Kulübe ihtarname gönderdi

Galatasaray’a yıldız golcüsü Mauro Icardi’den beklenmedik bir yasal girişim geldi.

Arjantinli futbolcu imaj haklarının ödenmemesinden dolayı sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kaptanın bu adımı, hem tepki topladı hem de şaşkınlık yarattı.

KULÜBE İHTARNAME GÖNDERDİ: İMAJ HAKLARIMI ÖDEYİN!

Galatasaray ile 2 sene önce 3 yıllık kontrat yapan ve 6 milyon euroluk garanti ücretinin yanı sıra 4 milyon euro da imaj haklarından dolayı kazanç sağlayan Icardi, kendisine yapılmayan ödeme için yasal yollara başvurdu.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, imaj hakları çerçevesinde deneyimli futbolcunun kazandığı yıllık 4 milyon euronun büyük kısmını karşılayan Erden Timur ve Murat Özkaya’nın cezaevine girmesinden dolayı sorun çıktığı öğrenildi.

'KULÜPLERLE DEĞİL, ŞAHISLARLA ANLAŞMA YAPTI'

Galatasaray’la sözleşmesinin son senesinde böyle bir durumla karşılaşan Mauro Icardi’nin kulüple değil, şahıslarla imaj hakkı anlaşması yaptığı belirlendi.

Arjantinli futbolcunun bu ödeme için sarı-kırmızılı kulübe ihtarname göndermesi tepki çekti.

GEÇMİŞTE DE YOLLAMIŞTI

Icardi geçmişte de maaş ödemesinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname yollamıştı.

Deneyimli futbolcunun alacakları belli bir takvime bağlanarak ödenmişti.

Öte yandan Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan Icardi, 15 kez ağları havalandırdı.