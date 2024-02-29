20 yaşındaki milli karateci Gencan, trafik kazasında hayatını kaybetti

İHA
24 Şubat günü Bursa merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde, Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Emir Buğra Gencan (20) idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Gencen savrularak ağır yaralandı.
Gencan, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gencan, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Belediye Başkanı Aktaş da genç sporcunun vefatını üzüntüyle paylaştı
Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden Gencan’ın vefatı, çevresini ve yakınlarını derin üzüntüye boğarken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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