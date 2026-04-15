Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen, 8'i öğrenci hayatını kaybedenlerin isimleri netleşti.
Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta yaşanılan silahlı saldırı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı..
Ayser Çalık Ortaokulu’nda 16 yaşındaki Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırısında hayatını kaybeden ve otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrencinin isimleri şöyle:
“Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”
YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği 9 kişinin ise tedavilerine ise 5 farklı hastanede devam edildiği bildirildi.
Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU
Öte yandan matematik öğretmeni Ayla Kara'nın olayda kendini öğrencilerine siper ettiği öğrenildi.