32 ilde FETÖ operasyonu: 59 tutuklama

FETÖ'yle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Güncel yapılanmasına yönelik sürdürülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

32 ilde gerçekleştirilen çalışmaların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 92 FETÖ şüphelisinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 59'unun tutuklandığını duyurdu.

"59 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI"

Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli jandarmamız tarafından yakaladı. 59'u tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"MİLLİ İRADEYE KARŞI KURULAN TUZAKLAR BİR BİR BOZULUYOR"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.



Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.



Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.