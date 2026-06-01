Plajdaki suyu gören boya sandı ama gerçek ortaya çıktı! Kızıl rengin sebebi...

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki popüler bir plajda görülen sıra dışı doğa olayı, sahile gelenleri hayrete düşürdü.

Melbourne'deki Port Phillip Körfezi'nde bulunan Williamstown Plajı'nın sığ sularında ortaya çıkan turuncu-kırmızı renkli görüntü, ilk bakışta denize dökülmüş boya izlenimi verdi.

Çarşamba günü plajı ziyaret eden Violetta Kara, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"İlk başta sadece turuncu bir renk gördüm ve bunun boya olduğunu düşündüm" diyen Kara, "Yaklaştıkça suyla birlikte hareket ettiğini fark ettim. Oldukça güzel görünüyordu ama ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Kara'nın çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasının ardından bölge sakinleri, görüntünün gündüz saatlerinde kırmızımsı bulutları andıran etkileyici bir doğa olayı olduğunu belirtti.

Ancak asıl büyüleyici manzaranın gece ortaya çıktığı ifade edildi.

İŞTE NEDENİ

Uzmanlara göre söz konusu olay, "biyolüminesans" olarak bilinen ve bazı canlıların ışık yaymasıyla oluşan doğal bir fenomen. Gündüzleri kırmızı-turuncu renkte görülen algler, geceleri ise kıyı şeridini parıldayan mavi ışıklarla aydınlatıyor.

Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden alg uzmanı Prof. Shauna Murray, görüntülerin "Noctiluca scintillans" adlı mikroalg türüne ait olduğunu doğruladı.

Yahoo'ya göre; Prof. Murray, bu türün gündüz saatlerinde su yüzeyinde "domates çorbasını andıran kırmızı bir tabaka" oluşturduğunu, gece ise etkileyici bir ışık gösterisine dönüştüğünü söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde görülebilen Noctiluca scintillans türünün Avustralya'da özellikle yaz aylarında, yani Aralık ile Nisan arasında yaygın olarak ortaya çıktığı belirtiliyor.

Uzmanlar, meraklı gözlemcilerin Yeni Güney Galler kıyılarında ve hatta Tazmanya'ya kadar uzanan bölgelerde bu etkileyici doğa olayına rastlayabileceğini ifade ediyor.

Prof. Murray, son yıllarda söz konusu alg türünün daha güney bölgelere doğru yayılım gösterdiğine dikkat çekerek bunun iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini belirtti.