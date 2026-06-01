Bir besici kurban satışlarından elde ettiği parayı saydı

Kurban Bayramı geride kaldı.

Bayram zamanı ise vatandaşlar, sıkı pazarlıklar yaparak kurban kesimlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında besiciler, kış boyunca besledikleri ve kurbana hazırladıkları hayvanlarını da satmanın mutluluğunu yaşadı.

KURBAN PAZARLARI DOLDU

Geçen yıla oranla kurban pazarları doldu, satışlar besicileri de memnun etti.

Bayrama 1 ay kala kurban pazarlarına hayvanlarını getiren besiciler, bayram sonrası eve eli boş dönmedi.

HASILATI SAYDI

Bu besicilerden birisi de kurban satışından elde ettiği paralarını evine götürdü, salonunda tek tek saydı.

"EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ"

Kurban satışlarından elde ettiği paraları sayan besici, "Tek derdimiz para saymak olsun, emek olmadan yemek olmaz" notunu düşerek, o anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.