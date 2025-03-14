4 yıl önce durdurulmuştu: Tacikistan-Kırgızistan uçak seferleri yeniden başladı

AA

Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaklaşık 4 yıl önce uçak seferlerinin durdurulması kararı alınmıştı..

Yaşanan yeni gelişmede, Kırgızistan Havalimanları AŞ Basın Sözcüsü Alena Khomenko, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.

UÇAK SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Açıklamada, Tacikistan hava yolu şirketi Somon Air'e ait Duşanbe'den kalkan uçağın, Manas Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptığını bildirdi.

NE OLMUŞTU

İki ülke arasında sınır anlaşmazlığı yüzünden yaşanan silahlı çatışmanın ardından Kırgızistan'ın Tacikistan vatandaşlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Duşanbe-Bişkek arasındaki uçuşlar, Mayıs 2021'de durdurulmuştu.

Kırgız makamları, Haziran 2021'de hava sınırı da dahil olmak üzere Tacikistan ile olan sınırı (gümrük kapıları) resmen kapatmıştı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün imzaladığı sınır anlaşmasının ardından 14 Mart'ta Duşanbe-Bişkek-Duşanbe uçak seferlerinin başlayacağını açıklamıştı.