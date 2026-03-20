Meteoroloji verileri paylaştı: Bayram yağışlı geçecek

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Bayramda tatil yapmaya hazırlananlara ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üzücü haber geldi.

Bayram boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ilk gününde İstanbul dahil pek çok şehirde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi’nde etkili olması beklenen sağanak yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ile Çanakkale’nin doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

17 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya ve Adana çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

1 HAFTA BOYUNCA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tarafından yayımlanan 7 günlük tahmine göre, yağışlı sistemin önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar ülke genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.