Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu kaynıyor

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Bayramı Rize'de karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"RAMAZAN BAYRAMI İLE MÜŞERREF OLDUK"

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk.

Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alem-i İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin.

Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın.

"ORTA DOĞU ADETA KAYNIYOR"

Çünkü Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail masum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok.

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın diyorum."