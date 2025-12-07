7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 67 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suçla mücadele yurdun dört bir yanında kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

7 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ayrı suç örgütüne mensup olduğu belirlenen 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERDEN 47'Sİ TUTUKLANDI"

Tespiti yapılan organize suç örgütlerinin faili oldukları suçları bildiren Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık.



Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.



47'si tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEDİKLERİ SUÇLARI AKTARDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları, Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

"Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."