78 kişi hayatını kaybetmişti: Otel sahibinin tutuklu eşi savunma yaptı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında, ihmaller zinciri sebebiyle toplam 78 kişi hayatını kaybetti.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheliden 28'i tutuklandı.

9 şüpheli ise, sonraki süreçte tahliye edildi.

OTEL SAHİBİNİN TUTUKLU EŞİ SAVUNMA YAPTI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde 22. sanık olarak savunması alınan Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, "Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim" diye açıklamada bulundu.

"ÇARESİZDİM YAPACAK BİR ŞEY YOKTU"

Doğuştan gözünde yüzde 25 görme engeli olduğunu söyleyen Otel sahibinin eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, şu sözleri sarf etti:

Olay gecesi bizde oradaydık ve şansa kurtulduk. Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim. Tamamen şoke haldeydim. Kapıyı açtım ama koridora çıkamadım. İki oda kadar gidip geri döndüm. Dumandan hiçbir şey görünmüyordu. Gözlerime kurumlar kaçıyordu. Camdan dışarıyı baktığımda kalabalık vardı. Yüksek merdivenlerle 6 ve 7. kattaki insanları kurtarıyorlardı sonra sıra bana geldi ve beni de kurtardılar. İnsanlardan yardım istedim otelde kalan insanlara yardımcı olmak için. Çaresizdim yapacak bir şey yoktu.

ÖNÜNE GELEN BELGELERİ OKUMADAN İMZALADIĞINI SÖYLEDİ

Kızlarının sadece tatile geldiğini ve kendisinin de önüne gelen belgeleri okumadan imzaladığını söyleyen Ergül, şöyle dedi:

Bizim şirketimiz aile şirketi bir evraklar gelirdi ben onları imzalardım. Kızlarım sadece tatillerde gelirlerdi. Benim önüme belgeler gelir ben imzalarım çoğunu okuyamıyorum zaten.

Otelde yangın ekibi, iş güvenliği uzamanı olup olmadığını bilmiyorum. Bir tek aşçı başını tanıyorum o da en eski elemanlardan biridir.

Sanığın savunmasının ardından duruşmaya çapraz sorguyla devam ediliyor.