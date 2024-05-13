8 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 şüpheli ve 23 göçmen yakalandı Kocaeli merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli ve 23 düzensiz göçmen yakalanırken, kimi elbise dolabından, kimi de otomobilin bagajından çıktı.

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İHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin şok evlerde barındırılmasını sağlayan ve ülke içinde nakledilmelerini organize eden şüphelilere yönelik farklı illerde operasyonlar düzenledi.

Bu operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı.

8 ilde özel harekat polisi ile baskın

Operasyona ilişkin devam eden süreçte 10 Mayıs Cuma günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep'te emniyet ekiplerince Özel Harekat polisi destekli operasyon gerçekleştirildi.

21 şüpheli ve23 kaçak göçmen yakalandı

Örgütlü bir şekilde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 düzensiz göçmen de yakalanırken, ele geçirilen 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 TL, 650 euro ve bin Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el koyuldu. 21 şüphelinin işlemlerinin ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

Kimi elbise dolabında, kimi bagajda bulundu

Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahıslardan bazılarının elbise dolabına, bazılarının otomobilin bagajına saklandığı görüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)