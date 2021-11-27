Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
708.466
1.79%
BTXN Coin
47.34
8.20%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

    Emniyet ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 3 ayrı adrese şafak operasyonu düzenledi.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

    Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Yapılan çalışmaların ardından sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda aralarından eski HDP İl Başkanı A.G., iş insanı O.A ve O.M. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

    Kars ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı #1

    Kars ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir