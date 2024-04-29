Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde Kayseri-Malatya karayolu Kayseri istikametinde meydana gelen kazada Adnan B. (45) yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.
Araçtan 30 metre ileri fırlayan sürücü yaşamını yitirdi
Sağlık ekipleri, 30 metre ileri fırlayan sürücü Adnan B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Adnan B.‘nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazada parçaları etrafa dağıldığı görülen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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