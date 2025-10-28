ABD ile Lübnan arasında Beyrut'ta önemli bir görüşme gerçekleştirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kritik zirve...

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Ortagus ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyurdu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise detay verilmedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KONUŞULDU

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Ortagus ve beraberindeki heyet, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Berri ile görüşmede, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları, sahadaki durum ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinin çalışmaları ele alındı.

LÜBNAN SINIRINA ZİYARET

Ortagus, önceki gün İsrail ziyareti sırasında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Lübnan sınırına gitmişti.