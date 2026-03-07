MSB: KKTC'ye F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendirilen hususlardan biridir

Orta Doğu'da işler kızışıyor...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası birçok İranlı hayatını kaybederken bölgede gerilim tavan yaptı.

İran bu saldırılar sonrası bir misilleme harekatı başlatırken yollanan füzelerin isabet ettiği bölgelerden biri de Kıbrıs Adası oldu.

F-16'LARIN KIBRIS'A KONUŞLANDIRILMASI GÜNDEMDE

Savaş sonrası bölgeyi güvenlik endişesi kaplarken Türkiye'den dikkat çeken bir adım geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk F-16'larının, KKTC'de konuşlandırılması gündeme alındı.

"KKTC'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN KADEMELİ PLANLAMALAR YAPILMAKTADIR"

MSB kaynakları üzerinden aktarılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır.



F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir.

KIBRIS'TA BULUNAN ÜS VURULDU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, savaşın ilk günlerinde Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanına saldırıda insansız hava aracı kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini kaydetmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran’ın GKRY Limasol yakınlarında bulunan İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bölgeye hava savunma destroyeri gönderileceğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE GELMEDEN DÜŞÜRÜŞEN FÜZE KIBRIS'A YOLLANDI İDDİASI

Öte yandan İran'dan ateşlenen bir füze, Türkiye hava sahasına doğru ilerlerken NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edilmişti.

Bazı kaynaklar füzenin ilk olarak Kıbrıs'a ateşlendiğini daha sonra yörüngeden çıkarak Türkiye hava sahasına yöneldiğini iddia etmişti.