ABD saldırısında ölen öğrenciler 'şehitler tablosu'nda

28 Şubat’ta İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na yönelik saldırı ile okulun bitişiğindeki donanma üssü aynı anda hedef alındı.

Uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve doğrulanmış videoların incelenmesi sonucu hazırlanan haberlerde, her iki yapının da hassas saldırılarla ağır hasar aldığı belirtiliyor.

BİRDEN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Uzmanların değerlendirmelerine göre hem donanma üssü hem de okul binası birden fazla saldırıyla vuruldu. Uydu görüntülerini inceleyen analistler, hedef noktalarının birbirine oldukça yakın olduğunu ve bunun planlı bir operasyon olabileceğini ifade etti.

Bazı uzmanlar, okul binasında oluşan kraterlerin derin nüfuz edebilen özel mühimmatın kullanılmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Ayrıca saldırılarda “çift vuruş” olarak bilinen ve aynı hedefin iki kez vurulmasını amaçlayan taktiğin kullanılmış olabileceği de öne sürüldü.

ABD SALDIRIYI NE DOĞRULADI NE DE REDDETTİ

Saldırıya ilişkin ABD yönetiminden net bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, saldırının ABD tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin soruya “Bildiğimiz kadarıyla hayır” yanıtını verdi ve konunun araştırıldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek ABD ordusunun sivil hedefleri kasıtlı olarak hedef almadığını savundu.

UNESCO: ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İran’daki okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada olayın uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada eğitim kurumlarının korunmasının uluslararası yükümlülük olduğu vurgulandı.

Öğrencilerin fotoğrafları, "şehitler tablosu"na yerleştirildi.

153 ÖĞRENCİ, 17 ÖĞRETMEN CAN VERDİ

İran devlet televizyonu, saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Kızılayı yetkilileri ise okulda saldırı sırasında yaklaşık 170 öğrencinin bulunduğunu ve ölü sayısının 185’e kadar çıkabileceğini açıkladı.

Yetkililer, saldırının iki aşamada gerçekleştiğini, ikinci saldırının ise ilk patlamanın ardından yardım için bölgeye gelen sivilleri hedef aldığını bildirdi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar bölgede gerilimi artırırken, İran da ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere karşılık verdi.

İran Kızılayı verilerine göre saldırılarda ülke genelinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili uluslararası soruşturma çağrıları sürüyor.