Adana'da 10 dakika arayla iki soygun

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar ve Sinanpaşa Mahallelerindeki 2 ayrı akaryakıt istasyonları soyuldu.

26 yaşındaki A.S., arkadaşı 15 yaşındaki N.O. ile motosikletle akaryakıt istasyonuna geldi.

İstasyonun marketine giren şüphelilerden A.S., kasiyere tabanca doğrultup paraları isterken N.O. ise ürünleri çaldı.

SAKLANDIKLARI EV TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler 3 bin TL ve bir karton sigarayla olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler 10 dakika sonra da diğer akaryakıt istasyonuna gitti. A.S., istasyondaki pompacıya tabanca doğrultup, cebindeki 4 bin TL'yi aldı.

Şüpheliler kaçarken, ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin saklandıkları evi tespit etti.

"BEN MASUMUM" DEDİ

Farklı adreslerdeki her 2 şüpheli de yakalandı. N.O., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken A.S., "Ben soygun yapmadım. Görüntülerdeki kişi ben değilim, masumum." diyerek suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.