Adana’da 11 tane başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kedi öldü

Seyhan ilçesinde 11 tane başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kedi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 23:12
  • Adana Seyhan'da 11 sokak köpeği, bir kediyi saldırarak öldürdü.
  • Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi ve köpekler olaydan sonra uzaklaştı.
  • Mahalle sakinleri, artan başıboş köpek sorununa çözüm istedi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi 15001. Sokak’ta sürü halinde dolaşan köpekler, kameralara yansıdı.

Köpekler, sokaktaki bir kediyi bir süre kovaladıktan sonra saldırarak paramparça etti.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDA ALDI

Saldırı anları, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından köpeklerin bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Mahalle sakinleri, son dönemde artan sahipsiz köpek sorununa dikkat çekerek yetkililerden çözüm talep etti.

