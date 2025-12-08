Edirne’de 'dur' ihtarına uymayıp kaza yapan minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

- Polisten kaçan minibüs Edirne'de kaza yapınca yakalandı.
- Araçta 7'si çocuk toplam 20 kaçak göçmen bulundu.
- Sürücüler Y.K. ve M.K. gözaltına alındı ve haklarında işlem başlatıldı.
Edirne’de Havsa istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen 34 VB 7483 plakalı panelvan minibüs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri aracı takibe aldı. Yaklaşık 8 kilometre süren kovalamaca, minibüsün Kırklareli kavşağında geri manevra yaparken refüje çarpmasıyla sona erdi.
SÜRÜCÜ VE YARDIMCISI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Kaza sonrası araçtan uzaklaşarak kaçmak isteyen sürücü Y.K. ve yanındaki M.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
ARAÇTAN 7'Sİ ÇOCUK 20 GÖÇMEN ÇIKTI
Minibüste yapılan incelemede Afganistan uyruklu 7’si çocuk 20 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla ilgili sürücü Y.K. ve M.K. hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.