Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı

Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve yaya geçidinde bekleyen vatandaşın son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 23:00
  • Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü, otomobiliyle refüjü aşarak kaldırıma çarptı.
  • Sürücü ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira ceza kesildi.
  • Kaza anı ve yaya geçidinde bekleyen vatandaşın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda B.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen kadın sürücüye ve araç sahibine 44 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçtiği, bu sırada yaya geçidinde bekleyen vatandaşın üzerine gelen araçtan korunmak için yere yattığı anlar yer alıyor.

