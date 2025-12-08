Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda B.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen kadın sürücüye ve araç sahibine 44 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçtiği, bu sırada yaya geçidinde bekleyen vatandaşın üzerine gelen araçtan korunmak için yere yattığı anlar yer alıyor.