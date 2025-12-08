Aksaray'daki 600 bin liralık hırsızlık Konya'daki trafik kazasıyla ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray merkez Kurtuluş Mahallesi'nde S.K. (38) ve G.B. (35) isimli şüpheliler geçtiğimiz haftalarda bir eve girerek 600 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

Ardından Fatih Mahallesi'nde bir aracı da çalan hırsızlar kayıplara karışırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tahkikat çerçevesinde çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Bir süre sonra şahısların Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazası geçirdiğini belirleyen polis ekipleri G.B. isimli şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, S.K.'nin de hastanede tedavi altında olduğunu belirledi.

Hastanedeki tedavisinin ardından S.K., adli mercilere sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı.