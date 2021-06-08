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- Adana'da 16 şahıs, 'torbacı' operasyonunda tutuklandı
Adana'da 16 şahıs, 'torbacı' operasyonunda tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 152 kişiden, 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 08.06.2021 - 10:48
- Güncelleme : 08.06.2021 - 10:51
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 136 adrese baskın yapıldı.
OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER
152 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 219 gram esrar, 681 gram bonzai, 315 uyuşturucu hap, 68 kök Hint keneviri, 34 gram eroin, 26 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL ele geçirildi.
16 ŞAHIS TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 129’u, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.