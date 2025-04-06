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İHA

Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnaval'ı coşkusu hakim....

Kentte şenlikler tüm hızıyla sürerken, şehre giren turist kalabalığından faydalanmak isteyen dolandırıcılar da türedi....

Adana polisi, festivali fırsat bilerek sahte içki getirmeye çalışan şüphelilere yönelik bir çalışma başlattı.

4 TON SAHTE İÇKİ YAKALANDI

Ekiplerin çalışmasında şüpheliler F.A. ve A.A.'nın kente sahte içki getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, bu şahıslara ait 2 kamyoneti takibe aldı.

Bir süre takip edilen iki kamyonet durdurularak yapılan aramada 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Emniyette ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İNTERNETTEN UCUZA BULUNCA ALDIK"

Kentte düzenlenen karnavalda piyasaya sürüleceği değerlendirilen içkilerle ilgili şüphelilerin ifadelerinde, 'internetten ucuza bulunca aldık' diyerek kendilerini savunduğu öğrenildi.