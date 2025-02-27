Adana'da ağabey katiline müebbet hapis cezası

AA

Adana'da iki kardeş arasında cinayetle sonuçlanan olaya ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Sinan ve Selahattin Ş. isimli kardeşler arasında 24 Şubat 2024'te bir kavga çıktı.

Kavga sırasında ağabeyi Sinan Ş.'yi eline aldığı bıçakla defalarca bıçaklayarak öldüren Selahattin Ş., 25 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

CİNAYETİN SEBEBİ 'EKMEK ALMA' KAVGASI

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Ş. ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Selahattin Ş'nin ekmek alma konusu yüzünden tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi bıçakla öldürdüğünü anlatarak sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Selahattin Ş. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanığı "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.