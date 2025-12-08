Adana'da ailesini katleden sanık cinayetleri kabul etmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 61 yaşındaki annesi Minteha ve 53 yaşındaki babası İlyaz Aydın ile 80 yaşındaki anneannesi Ülfet Köse'yi evlerinde uyudukları sırada tabancayla öldüren S.A. tutuklanmıştı.

Sanık hakkında 'kadın ve üst soya karşı kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

CİNAYET SUÇUNU REDDETTİ

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, 27 yaşındaki tutuklu sanık S.A. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da avukatının yer aldığı müdafiler katıldı.

Sanık savunmasında, cinayetleri kendisinin işlemediğini öne sürdü.

"ANNEM, BABAM VE ANNEANNEMİ ÖLDÜRMEDİM"

Olay gecesi silah seslerine uyandığını iddia eden sanık, şunları söyledi:

Silah seslerini duyunca hemen acil sağlık ekipleri ve polisi aramaya çalıştım ama meşguldü. Sonradan tekrar aradım. Tabancam yan taraftaki yatak odasındaydı. Eylemi gerçekleştiren kişilerin gittiğini anlayınca maktullerin olduğu odaya gittim, yerde yatıyorlardı.



Annem, babam ve anneannemi öldürmedim. 9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, zanlının mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.