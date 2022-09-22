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    Adana'da 'Almanya’ya götüreceğiz' deyip eve kilitlediler

    7 yabancı uyruklu bir evde kilitli bulunurken şahısları, 8 bin euro karşılığında 4 kişinin Almanya’ya götürme sözü vererek eve kilitledikleri öğrenildi.
    • 22.09.2022 - 11:39
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    Adana'da 'Almanya’ya götüreceğiz' deyip eve kilitlediler

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir evden sesler gelmeye başlayınca komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, 7 yabancı şahsın içeride olduğunu, kapının da kilitli olduğunu belirledi.

    İHA'nın haberine göre; polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

    7 yabancı uyruklu dolandırıldı

    Yabancı uyruklu şahıslar Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin euro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini söyledi.

    Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 7 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da Almanya’ya götüreceğiz deyip eve kilitlediler #1

    "Kaç gündür çocuklarımdan haber alamıyorum"

    Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirterek, "7 kişi bu 4 kişiye 8 bin Euro verdik. Bizi Almanya'ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımdan, eşimden haber alamıyorum." dedi.

    Adana da Almanya’ya götüreceğiz deyip eve kilitlediler #2


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