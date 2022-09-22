Adana'da 'Almanya’ya götüreceğiz' deyip eve kilitlediler

7 yabancı uyruklu bir evde kilitli bulunurken şahısları, 8 bin euro karşılığında 4 kişinin Almanya’ya götürme sözü vererek eve kilitledikleri öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir evden sesler gelmeye başlayınca komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 7 yabancı şahsın içeride olduğunu, kapının da kilitli olduğunu belirledi.

İHA'nın haberine göre; polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

7 yabancı uyruklu dolandırıldı

Yabancı uyruklu şahıslar Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin euro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini söyledi.

Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 7 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Kaç gündür çocuklarımdan haber alamıyorum"

Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirterek, "7 kişi bu 4 kişiye 8 bin Euro verdik. Bizi Almanya'ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımdan, eşimden haber alamıyorum." dedi.