Cenk Tosun: Mutlu değiliz Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından yaptığı açıklamalarda, "Belki 2-2 yapabilirdik. Mağlup olduk, mutlu değiliz" dedi.

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Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Sarı-lacivertliler çekişmeli derbide rakibini 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.

"Mağlup olduk, mutlu değiliz"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye kaybettiği maçta siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Golü hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Cenk Tosun "Güzel bir gol attım ama kazanamadığınız için golün hiçbir anlamı yok! Çok mutlu değilim. Çok erken bir kırmızı kart gördük, o planlarımızı bozdu. Disiplini elden bırakmadık. 10 kişi iyi oynadık. Belki 2-2 yapabilirdik. Mağlup olduk, mutlu değiliz." dedi.

"Her şeyimizi kupaya vermek istiyoruz"

Cenk Tosun ayrıca "Bu maçı unutacağız. Her şeyimizi kupaya vermek istiyoruz. Gol attığım için mutluyum ama takım kazanmadığı zaman o golün anlamı yok!" ifadelerini kullandı.