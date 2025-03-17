Adana'da annesinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı

AA & Ensonhaber
Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde park halindeki Şenay Ö.'ye (46) ait otomobilin çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.
Ekipler aracı kundakladığı iddia edilen Şenay Ö.'nün oğlu Ahmet Tan Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Ahmet Tan Ö., ekiplerce kısa sürede yakalandı ve gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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