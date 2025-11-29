Abone ol: Google News

Adana'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada kan aktı

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 21:24
Adana'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada kan aktı
  • Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde berber dükkanında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
  • Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışıyor.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde silahlar konuştu...

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda, tarafların silahlarından çıkan kurşunlar neticesinde Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Ayhan Bozateş (37), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA, KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

3. Sayfa Haberleri