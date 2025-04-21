Adana'da bıçaklanarak öldürüldü

İHA

Adana'nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde bazı vatandaşlar, Şambayadı Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan 2 erkek gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye giden polis ekipleri, Mehmet Ayaz (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Ayaz olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmezken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Soruşturma sürüyor.