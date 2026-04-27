İçini döktü! Mehmet Ali Erbil'in hayatının kırılma noktaları

Psikolog Esra Ezmeci’nin konuğu olan Mehmet Ali Erbil, samimi açıklamalarda bulundu. Anlattıkça neşeli halleri kaybolan Erbil, hüzünlü gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

ÜÇÜNCÜYÜ HATIRLAYAMADI

Hayatı boyunca üç kez travma yaşadığını söyleyen Erbil, "Birincisi annemi kaybettim. İkincisi eşimden ayrıldım. Üçüncü neydi?" diyerek güldürdü.

"PARA VEREMEM"

Son olarak Gülseren Ceylan ile olan evliliğini sonlandıran isim, "Boşanma konusunda konuşmama maddesi var. O parayı tekrar veremem. Fakat evliliklerime emek harcayamadım" yorumunu yaptı.