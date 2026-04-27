ABD Başkanı Donald Trump: Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunda yayınlanan "60 Dakika" programına verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi

"HEDEF BEN GİBİ GÖRÜNÜYORUM"

Trump şöyle dedi:

"Hedef ben miydim bilmiyorum. Ama öyle görünüyor. Bir manifesto okudum, anlaşılan o ki saldırgan radikalleşmiş. Hristiyanmış, inançlı biriymiş, sonrasında Hristiyanlık karşıtı olmuş ve çok fazla değişim geçirmiş. Yazdıklarına bakılırsa epey zor şeyler yaşamış. Erkek kardeşi ondan şikayetçi olmuş ve sanırım onu polise ihbar etmiş. Ve kız kardeşi de aynı şekilde ondan şikayetçi olmuş. Ailesi çok endişeliymiş. O, muhtemelen oldukça hasta biriydi"

"BEN BİR PEDOFİLİ DEĞİLİM"

Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump​​​​​​​, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

"BEN BU KONULARDAN TAMAMEN AKLANDIM"

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

"İNTERNET İNSANLARI RUHSAL OLARAK HASTA ETTİ"

Saldırganın manifestosundaki güvenlik zafiyeti suçlamalarına değinen Trump, "Saldırgan da oldukça beceriksizdi, çünkü yakalandı. Üstelik oldukça kolay yakalandı. O yüzden onun da epey beceriksiz olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların istediği takdirde her konuda bir kusur bulabileceğini vurgulayan Trump, "Maçı 18-0 kazanan bir beyzbol takımı için ‘Daha iyi oynamaları gerekirdi’ diyebilirim. O adamlar dün gece iyi iş çıkardılar. Gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Peki, birtakım ayarlamalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Öğreniyorlar. Ayarlamalar yapıyorlar. İnternetle birlikte, yıllar öncesine kıyasla daha farklı bir dünyada yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

İnternetin insanları radikalleştirdiğini söyleyen Trump, "İnternet insanları ruhsal olarak hasta etti. Aynı zamanda harika bir şey. Olağanüstü bir şey. Bu konuda lideriz. Biz yapay zeka konusunda lideriz. Bu harika bir şey. Ama her zaman sorunlar bulursunuz. Fakat bu farklı bir çağ" şeklinde konuştu.

"HEP ETKİLİ OLAN BAŞKANLARIN PEŞİNE DÜŞÜYORLAR"

Neden birden fazla saldırı ve saldırı girişimine hedef olduğu sorulan Trump şöyle konuştu:

"Hep etkili olan başkanların peşine düşüyorlar. Bir şeyler başaran başkanların peşine düşüyorlar. Benim yaptıklarıma bakarsanız, bu ülkenin gidişatını tamamen tersine çevirdik. Aslında ölü olan, can çekişen bir ülkeyi devraldık ve onu dünyanın en gözde ülkesi haline getirdik. Venezuela ile bir mücadele, bir savaş, adına her ne derseniz deyin, öyle bir şey yaşadık.Bunu çok kesin bir zaferle kazandık ve şu an Venezuela ile harika bir ilişkimiz var. Çok kârlı bir ilişki oldu. Ve şu an İran'dayız. Diğer başkanların da bunu yapması gerekirdi ama yapmamayı tercih ettiler. Yapmalılardı. Bunu yapmayarak çok feci bir hata yaptılar"

İran’a yönelik son operasyonların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kendisinin ilk görev döneminde öldürülmesini "büyük bir olay" olarak nitelendiren Trump, "Abraham Lincoln suikasta uğradı. McKinley suikasta uğradı. McKinley ülkeyi çok zengin yaptı. İnsanlar bunun farkında değil. Sonra Teddy Roosevelt geldi ve McKinley'nin kazandırdığı parayı harcadı, gerçi o da aslında çok etkili biriydi, ama o da suikasta uğradı" hatırlatmasında bulundu.

TRUMP SALDIRI SIRASINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Saldırı anında yaşananları anlatan Trump, "Büyük bir gürültü duyduk. Bu ya bir silah sesiydi ya da balo salonlarında çok sık olduğu üzere yere düşen tabak dolu bir tepsiydi. Ben bir tepsi olmasını umuyordum, ama değildi" dedi.

Eşi Melania Trump dahil herkesin panik yaşadığını aktaran Trump şu şekilde konuştu:

"Açıkçası bunu söylemek istemem ve insanlar da korktuklarının söylenmesinden pek hoşlanmazlar. Ama böyle bir durumla karşılaştığınızda kim korkmaz ki? O an gelindiğinde, eşim sanırım bunun bir tepsiden çok bir mermi olduğunu çoktan anlamıştı. Ve ben buraya gelmeden kısa bir süre önce görüntülerde onun yüzüne baktım. O sahneyi gördüm. Bana izlettiler, epey iyi bir yakın çekimdi. Ve eşim yaşananlardan dolayı çok sarsılmış görünüyordu"

"DEMOKRATLARIN NEFRET SÖYLEMLERİ ÇOK TEHLİKELİ"

Saldırganın Demokratların söylemlerinden etkilenmiş olabileceğini belirten Trump şöyle dedi:

"Biliyorsunuz, 20 yıl, 40 yıl, 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl geriye gitseniz de, bu hep vardı. İnsanlar suikasta uğrar. İnsanlar yaralanır. İnsanlar zarar görür. Ben asıl Demokratların nefret söylemlerinin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizi yeniden harika yaptım. Yani, bu ülke ölmüştü. 1,5 yıl önce uykucu Joe Biden ne yaptığını bilmiyordu. Her şeyin yüzde 90'ını imzalamak için otomatik imza makinesi kullandı. Bence Demokratlar gerçekten muazzam boyutlarda bir öfke ve nefret doğurdular"

"BİRLİK ÇAĞRISININ ÖNEMLİ BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Trump, saldırı sonrasında her kesimden insana yaptığı birlik olma çağrısının hatırlatılması üzerine, "Bunun, dün gece yapılması gereken çok önemli bir şey olduğunu düşündüm. İnsanlar da iyi yaptığımı söylediler. Tahmin edersiniz ki kolay bir şey değil. Öyle bir olay yerinden çıkıyorsunuz ve ardından ülkemizin, hatta dünyanın her şeyin yoluna gireceğini bilmesini sağlamanız gerekiyor" dedi.

"TAHLİYENİN YAVAŞLAMASINA SEBEP OLDUM"

Saldırının ardından neler olup bittiğini merak ettiğini ve bunun da tahliye süresini uzattığını belirten Trump şu cümleleri kurdu:

"Aslında biraz benden kaynaklandı. Ne olup bittiğini görmek istedim ve işlerini pek de kolaylaştırmıyordum. Neler döndüğünü görmek istedim. Ve o an itibariyle bunun belki de ciddi bir sorun olduğunu fark etmeye başlamıştık. Bir balo salonunda sürekli duyduğunuz normal bir gürültüden daha farklıydı. Etrafım harika insanlarla çevriliydi. Ancak muhtemelen onların biraz daha yavaş hareket etmelerine sebep oldum. Dedim ki: Bir dakika, bir dakika. Bir bakayım. Bir dakika"

"BANA SÖYLENENLERE KULAK VERDİM"

Tahliye sırasında önce ayakta durduğunu, ancak görevlilerin uyarısı üzerine daha sonra yere eğildiğini kaydeden Trump şöyle dedi:

"Açıkçası, şöyle düşündüm: ‘Biliyorsunuz, ben bunu daha önce birkaç kez atlattım’ Ve eşim bu boyutta bir şey yaşamamıştı. Durumu harika idare etti. O çok güçlü, zeki biridir. Olayı kavradı. Ne olup bittiğinin farkındaydı. Söyleneni dinledi. Bu arada ben de öyle yaptım. ‘Yere yatın’ dediklerinde, bu bir sorun var demekti. Ve açıkçası ben başkanım ve bana söylenenlere kulak verdim. Son aşamada kendimi yere bıraktım. Sonra ayağa kalktım, bir süreliğine bir bekleme odasına gittik ve eğer mümkünse etkinliğe devam etmelerini sağlamaya çalıştım"

"İRAN DÜNYAYI HAVAYA UÇURAMAYACAK VE DOLAYISIYLA MUTLU DEĞİL"

Kendisi ve kabinesinin etkili bir yönetim sergilediğini vurgulayan Trump şunları belirtti:

"Harika bir kabinem var ve çok iyi şeyler yapıyorlar. Bu yapılanlar bizim için iyi. Diğer bazı insanlar için iyi değil. Örneğin, İran. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Dünyayı havaya uçuramayacaklar. Onlar deli. Dünyayı havaya uçurmayacaklar. Ve dolayısıyla da mutlu değiller. Ve mutlu olmadıklarında, insanlar şiddet içerikli şeyler yaparlar. Hiçbir şeyi onlara bağlamıyorum ama ellerine bir fırsat geçse, muhtemelen bunu değerlendirirlerdi. Yani, etkili bir başkan olduğunuzda veya etkili bir yönetiminiz olduğunda, Uykucu Joe Biden olsanız başınıza gelmeyecek şeyler yaşanır"

Joe Biden döneminde herkesin mutlu olduğunu belirten Trump, "Herkes Biden'dan memnundu. Dünya mutluydu. Neden mutluydular biliyor musunuz? Çünkü bizden faydalanıyorlardı, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne sanki biz aptalmışız gibi muamele ediyorlardı ve çok fazla para kazandılar. Ama artık bunu yapamıyorlar" yorumunu yaptı.

"SALDIRGAN TEK BAŞINA HAREKET EDEN BİR YALNIZ KURTTU"

Trump, dünkü saldırının kurgulandığına ya da hiç yaşanmadığına dair komplo teorilerinin hatırlatılması üzerine, "O zaman 7 Ekim de yaşanmadı, İkinci Dünya Savaşı da yaşanmadı, Holokost da yaşanmadı ve daha birçok şey yaşanmadı. Dün gecenin gerçekten yaşanmadığını henüz duymadım. Bu genelde biraz daha uzun sürer. Bunları söylemeye başlamak için genellikle iki veya üç ay kadar beklerler" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, saldırının ardından herhangi bir yeni tehdit değerlendirmesinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Bence bu saldırgan tek başına hareket eden bir ‘yalnız kurt’tu. Yani, başka bir şey de ortaya çıkabilir tabii. Bu hasta bir yalnız kurttu. O hastanın teki ve çok rahatsız biriydi. Bunu onun hayat yolculuğuna bakarak görebilirdiniz" dedi.

Saldırganın çok iyi bir okula gittiğini yineleyen Trump, "Yani zeki bir adam, ama hasta bir adam. Evet, sorun da bu zaten. Yani, zeki olmasalardı işimiz çok daha kolay olurdu. Bazıları çok zekiler, etrafta dolaşıyorlar ve tek yapmak istedikleri şey insanları öldürmek. Bu gibi insanlar hasta ve bir yere kapatılmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"VURULAN AJANIN ZARAR GÖRMEMESİ İNANILMAZ"

Dün yaşanan olayın her kesimden insan üzerinde birleştirici bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Trump, "Çok kötü bir olay yaşandıktan sonra ortaya çıkan ilişkiyi, dostluğu, ruhu görmekten gerçekten çok mutlu oldum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Neyse ki kimse ölmediği için olay çok daha az kötü şekilde sonuçlandı. Kimse yaralanmadı. Vurulan Gizli Servis ajanı ile konuştum. Üzerinde çelik yelek vardı ve zarar görmemesi inanılmaz" dedi.